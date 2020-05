Finlandia: Nokia annuncia riacquisto obbligazioni per marzo 2021 pari a 150 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia finlandese Nokia ha annunciato il riacquisto sui mercati di obbligazioni per marzo 2021 pari a 150 milioni di euro, nell’ambito della ristrutturazione delle proprie finanze. La compagnia del settore delle telecomunicazioni, che ha tagliato i propri dividendi al fine di mantenere liquidità, è impegnata in uno scontro con la cinese Huawei e la svedese Ericsson per la costruzione delle future reti 5G. “Siamo felici di annunciare che abbiamo finanziato in anticipo le nostre scadenze per il 2021 e il 2022, in linea con la nostra gestione prudente dei capitali”, ha affermato il direttore finanziario di Nokia, Kristian Pullola. L’azienda “sta lavorando per continuare a finanziare il fondo di ricerca e sviluppo, fondamentale in questo comparto industriale”. La scorsa settimana Nokia ha emesso due serie di bond a scadenza fissa, raccogliendo circa un miliardo di euro in totale. (Sts)