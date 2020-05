Russia: rublo stabile rispetto a dollaro ed euro ad inizio giornata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di cambio del rublo oscilla non lontano dai livelli della giornata precedente rispetto al dollaro e all'euro all'inizio della giornata. È quanto rende noto la Borsa di Mosca. Il tasso di cambio del dollaro, alle 10:02 ora di Mosca (9:02), è cresciuto di 4 copechi (centesimo di rublo) fino a 73,98 rubli; l'euro è sceso di 7 copechi, a 79,84 rubli. Il mercato azionario russo ha intensificato il declino: l'indice denominato in dollari Rts è sceso sotto il segno di 1.100 punti per la prima volta dal 4 maggio; l'indice Mosbirzhi è sceso sotto i 2600 punti.(Rum)