Agoalimentare: Coldiretti, esportazioni crescono del 13,5 per cento

- In controtendenza con l’andamento generale crescono del 13,5 per cento le esportazioni agroalimentari nazionali nonostante la disgustosa parodia sulla pizza corona contaminata da Covid -19 in Italia diffusa sui social in tutto il mondo che ha alimentato la disinformazione, strumentalizzazione e concorrenza sleale, anche di Paesi alleati, con addirittura la assurda richiesta di certificati “virus free” sulle merci. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento ai dati Istat che evidenziano a marzo un nuovo record storico per l’agroalimentare made in Italy dopo il valore di 44,6 miliardi di euro fatto segnare nel 2019. A marzo – sottolinea la Coldiretti ina nota - si registrano su base tendenziale aumenti per il cibo e le bevande italiane all’estero negli Usa (+10,4%), in Germania (+24,9%), In Gran Bretagna (+3,9 per cento) ed anche in Francia (+9,5 per cento) dove è iniziata l’ignobile campagna con il finto pizzaiolo ammalato in onda su Canal +. (segue) (Com)