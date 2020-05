Hong Kong: esperti Onu per i diritti umani, autorità sospendano procedimento penale ai 15 attivisti democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esperti delle Nazioni Unite (Onu) per i diritti umani hanno esortato le autorità della Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong a sospendere il procedimento penale contro 15 attivisti democratici che hanno partecipato alle proteste pacifiche in città lo scorso anno. "Nessuno dovrebbe essere soggetto a sanzioni amministrative o penali per aver preso parte a una protesta pacifica, anche se il regime che governa le proteste richiede un'autorizzazione", hanno detto gli esperti. Le proteste sono scattate lo scorso giungo nell'ex colonia britannica in reazione alla proposta di legge che avrebbe consentito l'estradizione di sospetti criminali nella Cina continentale. I 15 attivisti a favore della democrazia sono stati arrestati ad aprile e sono stati accusati di vari ruoli di assistenza nell'organizzazione di assemblee "non autorizzate" o partecipazione a esse. Il processo a loro carico dovrebbe iniziare il 18 maggio. Tali accuse sono state portate in applicazione dell'ordinanza sull'ordine pubblico, che istituisce un iter di autorizzazione per le assemblee, in contrasto con le norme internazionali sui diritti umani. "Le accuse sono state presentate in un momento in cui le proteste sono limitate per la prevenzione della Covid-19. (segue) (Res)