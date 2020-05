Hong Kong: esperti Onu per i diritti umani, autorità sospendano procedimento penale ai 15 attivisti democratici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone accusate sono tutte figure di spicco del movimento democratico e temiamo l'effetto agghiacciante che questi arresti mirano ad avere su pacifiche proteste a Hong Kong", hanno proseguito gli esperti. Secondo questi ultimi, le autorità sono obbligate a non criminalizzare i manifestanti pacifici o perseguire gli organizzatori per gli atti di violenza commessi dai singoli partecipanti: solo gli atti di violenza individuali possono essere perseguiti. Inoltre, secondo gli esperti Onu, le autorità dovrebbero rivedere l'ordinanza sull'ordine pubblico in linea con le norme internazionali sui diritti umani. Gli esperti hanno anche sottolineato un modello di criminalizzazione dei manifestanti pacifici negli ultimi mesi, anche quando le proteste hanno avuto luogo in conformità con le vigenti norme di sanità pubblica. Secondo quanto riferisce un comunicato pubblicato sul sito web dell' Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, gli esperti stanno seguendo da vicino i casi e dialogando con le autorità competenti. Gli esperti in questione sono Clement Nyaletsossi Voule, relatore speciale sul diritto all'assemblea e all'associazione pacifica; David Kaye, relatore speciale sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, e Mary Lawlor, relatrice speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani. (segue) (Res)