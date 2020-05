Hong Kong: esperti Onu per i diritti umani, autorità sospendano procedimento penale ai 15 attivisti democratici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 15 attivisti pro-democrazia sono stati arrestati il 18 aprile scorso a Hong Kong. Tra questi, riferisce la piattaforma "Hong Kong Free Press", alcuni esponenti di primo piano della Lega dei Social Democratici, promotrice delle proteste registrate nel paese, come il suo presidente Raphael Wong, vice presidente Leung Kwok-hung, segretario generale Avery Ng e l'attivista per i diritti umani Figo Chan. Sono stati arrestati anche gli ex presidenti del Partito democratico Martin Lee e Albert Ho, l'ex presidente del Partito laburista Lee Cheuk-yan e il magnate dei media Jimmy Lai. L'accusa è di avere organizzato e partecipato a manifestazioni di protesta il 18 agosto e il primo ottobre dell'anno scorso. Si tratta della maggiore ondata di arresti dall'inizio delle preteste antigovernative lo scorso giugno. In seguito agli arresti, Pechino ha espresso il suo sostegno al governo di Hong Kong. (segue) (Res)