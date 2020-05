Hong Kong: esperti Onu per i diritti umani, autorità sospendano procedimento penale ai 15 attivisti democratici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio per gli affari cinesi di Hong Kong e Macao ha dichiarato che le azioni della polizia nell'ex colonia britannica sono state condotte conformemente alle prove raccolte dalle forze dell'ordine e che sono "normali misure di contrasto" per garantire lo stato di diritto. L'Ufficio ha sottolineato inoltre che le critiche mosse dagli Stati Uniti e dal Regno Unito "non hanno tenuto conto dei fatti oggettivi sulle proteste illegali e sulle violenze che hanno avuto luogo a Hong Kong e costituiscono una calunnia contro la polizia" Secondo l'Ufficio "ciò ha esposto ancora una volta il complotto politico delle forze statunitensi e britanniche, che sostengono alcune forze anti-cinesi e incoraggiano il caos a Hong Kong". La Cina, dunque, "continua a sostenere la polizia e le autorità giudiziarie di Hong Kong e salvaguarderà la sovranità e la sicurezza nazionali, nonché la prosperità e la stabilità a lungo termine" dell'ex colonia britannica, ha concluso l'Ufficio. (Res)