Rimini: maltrattamenti alla moglie, arrestato 49enne a Cattolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda serata di ieri i carabinieri della tenenza di Cattolica hanno tratto in arresto un 49enne albanese, residente in quel centro, per maltrattamenti in famiglia e nei confronti della moglie convivente. La donna avrebbe anche lesioni non refertate in quanto si sarebbe rifiutata di recarsi in ospedale per timore di contagio da Covid-19. I militari intervenuti presso l’abitazione della coppia hanno fatto sapere di aver notato sin da subito che l’indagato, in stato di alterazione dovuta presumibilmente all’abuso di sostanze alcoliche, stava inveendo contro la moglie, la quale spaventata, aveva richiesto il loro intervento, denunciando inoltre che il comportamento aggressivo del marito perdurava da mesi. L’Autorità giudiziaria di Rimini, a seguito dell’evento, ha disposto la custodia cautelare in carcere dell’indagato.(Ren)