Romania: ministro Esteri a colloquio con vice segretario generale Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, ha avuto un colloquio telefonico con il vice segretario generale della Nato, Mircea Geoana, su richiesta della parte alleata. Secondo quanto rende noto un comunicato della diplomazia romena, i due interlocutori hanno passato in rassegna le misure già adottate per la gestione degli effetti della pandemia di Covid-19 e le priorità d'azione volte a garantire il rafforzamento della capacità di risposta rapida dell'Alleanza in situazioni del genere. Nel contesto, il ministro Aurescu ha evocato l'assistenza offerta dalla Romania ad alcuni stati alleati e partner, compreso il sostegno fornito alla Moldova. Il vice segretario generale della Nato ha espresso l'apprezzamento dell'Alleanza per il coinvolgimento di Bucarest nell'offrire sostegno e per il fatto che la Romania è stata il primo stato membro dell'Ue a ospitare il meccanismo RescEU, piattaforma che assicura attrezzature mediche per il contrasto del nuovo coronavirus. (Rob)