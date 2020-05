Commercio: Campidoglio, pubblicato avviso per selezione piattaforme web e-commerce a sostegno delle attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rilanciare i piccoli esercizi di vicinato, incrementando le vendite nel rispetto delle vigenti norme sanitarie: è lo scopo dell'avviso pubblicato da Roma Capitale per la selezione di piattaforme web che aggreghino l'offerta cittadina di commercianti e artigiani, da far confluire nella sezione "Roma aiuta Roma" del portale istituzionale. "Aiutiamo i nostri commercianti a ripartire con una vetrina virtuale dedicata, che consenta ai cittadini di visionare i prodotti da casa per poi comprare online in tutta sicurezza, con possibilità di recapito a domicilio - dichiara il sindaco di Roma Virginia Raggi -. La soluzione dell'e-commerce è utile sia per rilanciare le vendite, che risentono di chiusure e accessi limitati alle attività autorizzate all'apertura, sia per decongestionare le file davanti ai negozi, a garanzia di un contenimento del rischio di contagio". Secondo quanto rende noto il Campidoglio, possono partecipare gli enti no-profit, le associazioni datoriali e le start-up o pmi innovative, iscritte nel corrispondente Registro Imprese, ma anche le associazioni il cui servizio clienti parli italiano e abbia preferibilmente sede a Roma o nelle sue vicinanze, per una migliore cura e assistenza nel processo di avvio dei negozi online. "La dimensione web deve essere usata nelle sue potenzialità, come spinta al business, soprattutto per i negozi di vicinato che hanno necessità di supporto sull'e-commerce - aggiunge l'assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro di Roma Capitale, Carlo Cafarotti -. In tal senso, saranno privilegiate le piattaforme con migliore usabilità e struttura dei dati e che, ad esempio, consentiranno ricerche di prodotti facilitate e rapide, informazioni di prossimità tramite geo-localizzazione, tipologia di merce e consegna". Il Campidoglio chiarisce che "questi i criteri di valutazione delle proposte pervenute: raggiungibilità e visibilità della piattaforma attraverso differenti sistemi operativi e dispositivi, facilità d'uso, tipo di registrazione richiesta all'utenza, modalità di generazione e visualizzazione dei negozi online, tipologia di ricerche effettuabili, inoltro dell'ordine d'acquisto, modalità di pagamento, consegna merci e gestione reclami, sicurezza legale e protocolli utilizzati per garantire le transazioni". La richiesta di adesione dovrà essere trasmessa, entro 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso, al Dipartimento sviluppo economico e attività produttive di Roma Capitale. Le realtà selezionate, saranno invitate a presentare le rispettive piattaforme, nel corso di un workshop online organizzato dall'Assessorato Sviluppo Economico di Roma Capitale, secondo modalità che saranno successivamente comunicate.(Com)