Egitto: ministero Sanità annuncia il piano di "coesistenza" con il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato una serie di linee guida nel contesto di un piano di "coesistenza" con il coronavirus fino al raggiungimento di una cura. Lo ha annunciato il dicastero in una nota sul suo profilo Facebook ufficiale. Le linee guida includono la distribuzione di mascherine nelle abitazioni, con uno stretto monitoraggio del rispetto delle direttive. Secondo il piano, le persone di età superiore ai 50 anni, le donne in stato di gravidanza e le persone con patologie dovrebbero restare in auto-isolamento nelle proprie abitazioni e uscire solo se strettamente necessario. Il ministero ha inoltre esortato chiunque accusi sintomi di coronavirus, anche se lievi, a contattare il numero verde dedicato 105 e a mantenere una distanza di 2 metri nel contatto con le persone ed evitare assembramenti. Il ministero ha chiesto alle famiglie egiziane di scegliere un solo membro per trattare con gli addetti alle consegne e prendersi la massima cura personale se il destinatario di questa consegna è una persona infetta da coronavirus, indossando guanti e mascherine protettive. (segue) (Cae)