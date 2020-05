Egitto: ministero Sanità annuncia il piano di "coesistenza" con il coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota, il ministero della Sanità ha confermato che per ora cinema, teatri, caffè e caffè pubblici saranno tenuti chiusi nell'ambito del piano, con i ristoranti che limiteranno le loro attività ai servizi di "consegna". Anche università, scuole, asili nido, palestre e club sportivi resteranno chiusi. La prima fase del piano richiederà circa 14 giorni fino a quando la pandemia non mostrerà segni di attenuazione, con la seconda fase che richiederà 28 giorni, mentre la terza prevederà l’allentamento graduale delle misure fino all’abbassamento del livello di allerta da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ieri le autorità egiziane hanno registrato 12 nuovi decessi e altri 388 casi. In totale l’Egitto ha registrato dall’inizio della pandemia 556 morti e 10.431 contagi. (Cae)