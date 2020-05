Finlandia: programma governo da un miliardo di euro per aziende colpite da crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo finlandese garantirà un sostegno alle aziende colpite dalla crisi economica per un totale di circa un miliardo di euro. Lo ha annunciato il ministro degli Affari economici di Helsinki, Mika Lintila, nel corso di una conferenza stampa. In precedenza l’esecutivo finlandese ha sostenuto i prestiti e fatto da garante ai finanziamenti per gli investimenti delle aziende, ma con le nuove misure verrà dato aiuto diretto per mitigare il calo imprevisto degli incassi dovuto alla crisi pandemica, ha spiegato Lintila. “Con il nuovo sostegno finanziario, desideriamo prevenire un’ondata di fallimenti da parte delle aziende e la conseguente perdita di posti di lavoro”, ha detto il ministro. (Sts)