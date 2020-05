Usa: caso Flynn, la corte chiede al giudice Gleeson un parere sull'archiviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secondo giudice, il magistrato in pensione di New York John Gleeson, sarà chiamato a pronunciarsi sulla mozione con la quale, la scorsa settimana, il dipartimento di Giustizia ha fatto cadere le accuse nei confronti dell’ex consigliere alla Sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Micheal Flynn. Lo ha stabilito il giudice del Distretto di Columbia Emmet Sullivan, che nei giorni scorsi aveva deciso di attendere nuovi pareri legali prima di procedere con l’archiviazione del caso Flynn. Secondo il “Washington Post”, a Gleeson sarà richiesta “una raccomandazione non vincolante” sull’opportunità per la corte di accogliere la richiesta di archiviazione del dipartimento di Giustizia del procuratore generale William Barr. Flynn, che oggi si professa innocente, aveva ammesso per due volte nel 2017 di aver mentito al Federal Bureau of Investigation (Fbi) a proposito dei suoi contatti con l’allora ambasciatore della Federazione Russa a Washington, Sergej Kisljak. (segue) (Nys)