Usa: caso Flynn, la corte chiede al giudice Gleeson un parere sull'archiviazione (2)

- L’allora consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, in particolare, nascose di aver sollevato con il diplomatico l’argomento delle sanzioni imposte dall’amministrazione Obama contro Mosca in risposta alle ingerenze russe in campagna elettorale, circostanza emersa invece dalle intercettazioni cui l’ambasciatore era sottoposto. Flynn, rimasto alla Casa Bianca solo per poche settimane, fu successivamente licenziato da Trump. “Ho dovuto licenziare il generale Flynn perché ha mentito al vicepresidente e all’Fbi. Si è dichiarato colpevole. È un peccato, perché le sue azioni durante il periodo di transizione sono state legittime. Non c’era niente da nascondere!”, twittò all’epoca il presidente degli Stati Uniti. Successivamente, Trump andò su tutte le furie quando seppe che, dopo la ricusazione dell’allora procuratore generale Jeff Sessions, il sostituto Rod Rosenstein aveva affidato l’inchiesta su Flynn al procuratore Mueller. E, soprattutto, quando seppe che l’indagine avrebbe chiamato in causa lo stesso presidente, che in precedenza aveva invitato l’allora direttore dell’Fbi Comey a “lasciar stare” Flynn, poiché si trattava di “una brava persona”. (segue) (Nys)