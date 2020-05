Usa: caso Flynn, la corte chiede al giudice Gleeson un parere sull'archiviazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’insolita decisione della corte, scrive oggi il “Washington Post”, fa sprofondare il caso Flynn in un territorio legale incerto, nel quale peraltro il dipartimento di Giustizia ha assunto una posizione comune a quella degli avvocati della difesa, secondo cui il generale in congedo non avrebbe dovuto essere ascoltato dagli agenti dell’Fbi e per questo motivo le sue dichiarazioni false non costituirebbero reato. Il dipartimento della Giustizia di Barr è stato duramente criticato negli ultimi giorni da opposizione e osservatori per i quali l’istituzione sarebbe “politicizzata” e al servizio di Trump. Gleeson, già procuratore federale a Brooklyn, è noto per aver portato dietro le sbarre il boss della Mafia John Gotti. Nominato giudice federale dall’allora presidente Bill Clinton nel 1994, Gleeson è spesso stato critico nei confronti del dipartimento di Giustizia. In un articolo scritto nei giorni scorsi proprio per il “Washington Post”, peraltro, Gleeson ha sottolineato come nel caso Flynn il dipartimento di Giustizia abbia assunto atteggiamenti contraddittori nei confronti della corte, “che ha l’autorità, gli strumenti e l’obbligo di valutarne la credibilità delle ragioni”. (Nys)