Burkina Faso: aperta inchiesta su morte sospetta di 12 fulani deceduti in carcere

- Le autorità giudiziarie del Burkina Faso hanno aperto un'inchiesta sulla morte sospetta di 12 persone detenute con l’accusa di terrorismo e trovate morte nelle loro celle. È quanto riferiscono i media locali, secondo cui le vittime erano parte di un gruppo di 25 membri della comunità etnica dei fulani detenuti nella città di Fada N'Gourma, nell’est del paese. Nei giorni scorsi gli attivisti per i diritti umani hanno denunciato che un insegnante fulano è stato trovato morto in una stazione di polizia della capitale Ouagadougou, mentre diversi altri cittadini fulani sono recentemente scomparsi. Le forze di sicurezza del Burkina Faso e i gruppi di vigilanza sono stati accusati in passato di aver preso di mira i civili fulani come rappresaglia contro le violenze jihadiste. (Res)