Usa-Italia: 600 imprese partecipano al webinar della Farnesina e dell'Ice

- L’ambasciatore d’Italia a Washington, Armando Varricchio, ha aperto insieme al sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano i lavori del webinar “Mercati in diretta, focus Stati Uniti”, organizzato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dall’Agenzia Ice in collaborazione con l'ambasciata e l'ufficio Ice di New York. Nel panel sul mercato statunitense post-Covid dedicato alle imprese, sono intervenuti anche il direttore generale per il Sistema paese della Farnesina Enzo Angeloni, il presidente dell'Ice Carlo Ferro, il direttore generale Roberto Luongo e il coordinatore delle rete americana Antonino Laspina. All’evento si sono registrate oltre 1.600 aziende italiane, soprattutto Pmi, che operano negli Stati Uniti o hanno interesse per il mercato americano, e circa 600 hanno seguito le presentazioni e partecipato alla sessione di domande e risposte (Q&A). Come evidenziato dal sottosegretario Di Stefano, gli Stati Uniti costituiscono il terzo partner commerciale dell’Italia ed il primo al di fuori dell’Unione europea, a cui ci unisce un rapporto “unico e molto saldo” fatto di conoscenza storica, alimentata da affinità culturali e dalla forte comunità di origine italiana, ma anche dalla continua scoperta di nuove opportunità. I molteplici strumenti eccezionali approvati dal governo per circa 1,4 miliardi di euro nei decreti Cura, Liquidità e Rilancio sono al servizio del nostro export in mercati essenziali come quello americano. (segue) (Res)