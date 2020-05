Usa-Italia: 600 imprese partecipano al webinar della Farnesina e dell'Ice (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore Varricchio ha descritto l’impatto del Covid-19 sull’economia statunitense. A fronte di un forte contrazione dell’economia nel primo trimestre, l’amministrazione e il Congresso hanno varato straordinarie misure di politica fiscale e monetaria per complessivi 3 mila miliardi di dollari, cui si aggiungono ulteriori interventi della Fed per 2 mila miliardi. In questo scenario, ha proseguito l’ambasciatore, “a fronte delle preoccupazioni riguardanti alcuni settori del nostro export ed il persistere dei dazi su alcune nostre merci, lo spirito combattivo dei nostri imprenditori e la qualità dei nostri prodotti possono aiutarci a superare l’attuale momento di crisi, nella consapevolezza che gli Usa rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per la ripresa economica del nostro Paese”. Varricchio ha sottolineato che "il Sistema Italia negli Usa è pronto ad accompagnare e sostenere attraverso azioni di promozione integrata adattate in maniera estremamente flessibile alle mutate esigenze”. (segue) (Res)