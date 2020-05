Usa-Italia: 600 imprese partecipano al webinar della Farnesina e dell'Ice (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di nuove modalità di intervento, che accelerano processi già in corso negli Usa - come confermato dal testimonial del mondo privato Giovanni Colavita - e che possono rappresentare una nuova opportunità di espansione in un mercato di oltre 300 milioni di abitanti ad elevato potere d’acquisto, già molto orientato agli acquisti on-line. Le prime azioni promozionali si orienteranno anche verso nuovi target come gli hub metropolitani meno battuti ma di grande importanza e verso stati Usa meno noti, approfittando anche del fatto che sono stati in gran parte risparmiati dall’epidemia. Per questo i provvedimenti del governo a favore dell’export, i finanziamenti agevolati italiani ma anche americani, le garanzie pubbliche di Sace, e figure come i temporary export manager e i digital export manager rappresentano strumenti di grande rilievo. Tra le condizioni da considerare per il “new normal” - ha sottolineato l’ambasciatore - “dobbiamo guardare al cosiddetto 're-shoring' delle produzioni dalla Cina e altri paesi verso gli USA o verso partner che abbiano caratteristiche 'fiduciarie'. In questo processo, che non si interromperà con l’uscita dall’emergenza, la partnership con l’Europa trarra’ beneficio e l’Italia deve approfittarne”. “Mai sprecare una crisi - ha concluso l’ambasciatore - la rete Usa è pronta, l’economia americana vuole ripartire e l’innovazione sarà elemento caratterizzante della ripresa”. (Res)