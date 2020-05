Spagna: la Sinistra repubblicana catalana non esclude appoggio a estensione dello stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Sinistra repubblicana della Catalogna (Erc) non esclude il suo appoggio al governo per il prolungamento dello stato di emergenza nel prossimo voto in parlamento. La formazione indipendentista, non aveva sostenuto il governo ma, come spiegato dal portavoce di Erc Gabriel Rufian all'emittente radiofonica "Cadena Ser", il suo diniego non era dovuto alla contrarietà in sé, quanto alla "concezione dello stato d'emergenza del governo" e alle "chiamate disperate dell'ultimo minuto". Rufian è tornato infine a chiedere un maggior coinvolgimento della comunità autonome nella gestione della crisi che, a detta del portavoce di Erc, "non devono essere semplici trasmettitori di dati". (Spm)