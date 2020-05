Imprese: Fiera Milano, A Host 2021 si aprono le porte alla "nuova normalità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un’indagine di Tradelab 8 Italiani su 10 ritengono che torneranno a frequentare bar e ristoranti, anche se con cautela e in totale sicurezza. Del resto, per i nostri connazionali la voglia di normalità è tale che oltre 7 italiani su 10 sono disposti a rinunciare alla propria privacy, almeno nella fase iniziale di “restart” (con picchi di consenso nelle fasce della popolazione più colpite dall’emergenza Covid-19, oltre che naturalmente tra Gen Z e Millennials). Lo rende noto un comunicato di Fiera Milano che annuncia l'apertura dal 22 al 26 ottobre 2021 di Hostmiilano, la fiera dedicata al settore dell'ospitalità professionale, e in cui si rileva che per l’universo Ho.Re.Ca (Hotel, restaurant cafè) è arrivato già il momento di ripartire. Tra mille ipotesi e una certezza. Quali che saranno i protocolli da rispettare, gli spazi da riformulare o le attività da riprogettare, le sfide da affrontare per arrivare alla “Nuova Normalità” non potranno fare a meno di due parole chiave: qualità e innovazione. All’interno di quella che sarà il “New Normal”, cambieranno alcune abitudini di consumo. (segue) (Com)