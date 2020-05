Imprese: Fiera Milano, A Host 2021 si aprono le porte alla "nuova normalità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A essere premiati saranno i locali in grado di garantire la presenza di pochi avventori in contemporanea (75 per cento), una perfetta pulizia (59 per cento), il rispetto delle norme (53 per cento) e la distanza tra i tavoli (50 per cento). Risultato: nella fase di riapertura ci sarà un Away From Home più intimo, fatto di consumi individuali o di gruppi ristretti, dove si sceglieranno locali conosciuti o già frequentati in passato Una voglia di normalità che accende qualche luce di speranza sull’effetto Covid-19 sulle diverse filiere dell’ospitalità professionale che a causa del lockdown ha visto mandare in fumo un quarto del giro d’affari annuo dell’intero settore dei consumi fuori casa; un mercato che nel 2019 ha superato quota 86 miliardi di euro, frequentato da circa 40 milioni di Italiani. L’epoca della distanza. La chiamano così i sociologi, l’era del post-pandemia. Quando ad affermarsi sarà un nuovo paradigma, composto da valori che vanno dalla sostenibilità alla competenza, passando per una nuova qualità del tempo e dello spazio. In questo contesto, sarà la città a dover essere ripensata nel suo complesso, locali e spazi pubblici compresi. (segue) (Com)