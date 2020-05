Imprese: Fiera Milano, A Host 2021 si aprono le porte alla "nuova normalità" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte da esplorare, infine, le opportunità di sviluppo per il mondo del packaging, grazie alla realizzazione di prodotti ecosostenibili sia per il consumo in loco che per il delivery. Perché nella fase della ripartenza, anche i bar e non solo i ristoranti, dovranno integrare la propria offerta con la consegna a domicilio. Il tutto all’insegna dell’iper-personalizzazione del servizio, per dei consumatori che durante il lockdown hanno imparato ancora di più ad apprezzare l’home delivery, spesso affidandosi a quello svolto dagli esercizi vicini a casa e già conosciuti. Sarà ancora una volta la vocazione all’internazionalizzazione a fare di Hostmilano 2021 l’appuntamento irrinunciabile a livello mondiale per tutti gli attori della filiera Ho.Re.Ca. Un ruolo, quello di hub dell’equipment globale, che la manifestazione di Fiera Milano ha confermato una volta di più con l’edizione chiusasi lo scorso ottobre. (Com)