Croazia: fonti stampa, il parlamento potrebbe essere sciolto già lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento monocamerale croato potrebbe essere sciolto già lunedì, in base alle fonti del quotidiano "Jutarnji list". Secondo la testata, l'Unione democratica croata (Hdz, leader della maggioranza) spingerà per lo scioglimento della camera al fine di creare le condizioni per organizzare le elezioni nel corso dell'estate invece che ad autunno inoltrato, quando è atteso il ritorno dell'epidemia da coronavirus. Il sito del quotidiano croato ha riferito oggi che "la data considerata la più probabile per lo scioglimento della camera è stata fino a questo momento quella del 22 maggio, ma due giorni fa sono apparse notizie secondo cui ciò potrebbe succedere già il lunedì". Il presidente Zoran Milanovic ha affermato di "non essere in possesso di informazioni" a tal proposito. Milanovic ha a ogni modo dichiarato la scorsa settimana di "non volermi opporre" a una data estiva per le elezioni.(Zac)