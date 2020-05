Raid israeliani in Siria, per Nasrallah lo Stato ebraico combatte una "guerra immaginaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele sta combattendo una "guerra immaginaria" in Siria. Lo ha affermato il segretario generale del partito sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un discorso televisivo in occasione del quarto anniversario dall'uccisione nel 2016 a Damasco di Mustafa Badreddine, comandante dell'ala armata del movimento impegnata nella guerra in Siria. Riferendosi agli attacchi dell'aeronautica israeliana in Siria, Nasrallah ha aggiunto che Israele "sta ancora combattendo qualche battaglia in Siria, ma ha perso la guerra". Secondo il segretario generale di Hezbollah, la "Primavera araba" è stata utilizzata come pretesto per prendere il controllo della Siria. Nasrallah ha specificato che il piano è stato architettato da Usa, Arabia Saudita e Israele e che la crisi è stata innescata non per la presenza di Bashar al Assad o per la forma del suo regime, bensì perché la Siria non era ancora soggetta alla presenza delle forze di Washington. Nasrallah ha anche sottolineato la necessità di intensificare i rapporti tra Damasco e Beirut, unica via al contrasto del contrabbando, "problema cronico" tra i due paesi. (Res)