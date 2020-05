Ostia: Raggi, settimana prossima ripartiranno lavori dello Skate park

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana ripartiranno i lavori dello Skate park di Roma, a Ostia, nel municipio X. Lo annuncia in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Le attività erano state interrotte a causa dell’emergenza coronavirus perché la ditta che lavora alla realizzazione proviene da un’altra regione. Ora siamo pronti a ripartire e a realizzare quello che sarà un vero e proprio simbolo di rinascita. Vi ricordate che nel 2014 il vecchio Skate park era andato a fuoco? Avevamo promesso che avremmo riqualificato l’area costruendo questo impianto sportivo. Un progetto condiviso a cui lavoriamo insieme al municipio X, al Coni e alla Federazione italiana sport rotellistici che ringrazio", continua la prima cittadina di Roma. "Lo Skate park si svilupperà in un’aera di circa 1.600 metri quadrati e sarà un luogo che potrà ospitare manifestazioni internazionali o semplicemente ragazzi appassionati di questo sport che potranno riunirsi all’aperto. Sono convinta che un luogo del genere potrà essere un centro di aggregazione importante per chi vive il quartiere. Restituiremo questo impianto sportivo ai cittadini. Vi terrò aggiornati sull’andamento dei lavori", conclude Virginia Raggi. (Rer)