Yemen: governo accoglie annuncio saudita di sponsorizzare Conferenza donatori 2020

- Il governo riconosciuto dello Yemen ha accolto con favore l'annuncio del regno dell'Arabia Saudita di sponsorizzare e organizzare la Conferenza dei donatori 2020, prevista il 2 giugno prossimo, con la partecipazione delle Nazioni Unite. Lo riferisce l’emittente “al Arabiya”. "La conferenza contribuirà notevolmente alla mobilitazione dei finanziamenti per sostenere i programmi di soccorso, umanitari e di sviluppo in tutti i governatorati yemeniti", ha dichiarato in un comunicato stampa il ministro yemenita delle amministrazioni locali e il presidente del comitato di alto rilievo, Abdel Raqib Fateh. Il governo con sede provvisoria ad Aden ha invitato la comunità internazionale e i donatori a contribuire efficacemente al finanziamento dei programmi di risposta umanitaria nello Yemen, ribadendo l'impegno dell'esecutivo del presidente Abd Rabbo Mansur Hadi a fornire tutto il sostegno a donatori e organizzazioni di soccorso internazionali, regionali e internazionali per attuare i suoi programmi e progetti di aiuto e sviluppo volti a migliorare la situazione umanitaria nel paese. (Res)