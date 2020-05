Coronavirus: ministro Patuanelli a "la Repubblica", basta con la burocrazia e fiducia nelle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per cambiare davvero l'Italia, per andare alla velocità che ci serve, per uscire da questa crisi, bisogna abbattere la burocrazia. E per farlo c'è un solo modo: fidarsi delle imprese". Lo ha detto a "la Repubblica" Stefano Patuanelli, esponente storico del Movimento 5 stelle, ministro dello Sviluppo nel peggior periodo economico dal dopoguerra, appena uscito dal Consiglio dei ministri che ha faticosamente varato il decreto Rilancio. Doveva essere il decreto aprile. "Abbiamo fatto tre maxi decreti in tre mesi per un valore di oltre 80 miliardi. Si può fare sempre di più e meglio, ma ricordiamoci sempre che la manovra economica di fine anno ha una gestazione di mesi e un valore generalmente attorno ai 30 miliardi". Poi spiega cosa c'è di cruciale nel provvedimento, di strategico, al di là dei sussidi e degli aiuti immediati. "Innanzitutto ci sono quelli, i ristori a fondo perduto che servono a tenere in vita le imprese. Penso ai 6 miliardi per quelle tra 0 e 5 milioni, alla rimozione dell'Irap, saldo e acconto di giugno fino a 250 milioni di fatturato, la riduzione dei costi fissi delle bollette elettriche. Ma ci sono anche nonne di sistema come l'ecobonus e il sisma bonus al 110 per cento e il rafforzamento del sistema delle start up e delle pini innovative". (segue) (Res)