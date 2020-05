Coronavirus: ministro Patuanelli a "la Repubblica", basta con la burocrazia e fiducia nelle imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui debiti della Pubblica amministrazione nei confronti delle aziende,12 miliardi non sono sufficienti. "Con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ci siamo confrontati spesso su questo. È assurdo che le imprese soffrano perla mancanza di liquidità e contemporaneamente vantino crediti nei confronti della PA. Questo è un primo passo, dovranno essercene degli altri". Questi 55 miliardi bastano a mettere il Paese al sicuro fino alla manovra di Bilancio. "Per le imprese intanto ci sono oltre 20 miliardi in questo decreto. La cosa più importante ora è agire sulla fiducia: lo Stato deve lasciare libere le imprese di reinventarsi, di crescere, e questo concetto dovrà essere alla base dei prossimi provvedimenti su semplificazione e sburocratizzazione". Questo significa "controlli adeguati. Lo Stato deve accompagnare le imprese in questa difficile transizione e non appesantirne il percorso con la burocrazia inutile". Un esempio di burocrazia inutile: "Penso a tutte le carte che sono necessarie, spesso ripetitive, per ottenere il permesso di costruire. Quando ho iniziato la mia attività per una Dia il modello aveva 4 facce, oggi ha 16 pagine". Quanto al codice degli appalti, "non si tratta di abolirlo, ma di renderlo coerente con il momento che stiamo vivendo. Vorrei vivere in un Paese in cui non serve un commissario straordinario per realizzare un'opera in tempi normali e le modifiche al codice degli appalti dovranno andare in questa direzione". (segue) (Res)