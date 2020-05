Coronavirus: ministro Patuanelli a "la Repubblica", basta con la burocrazia e fiducia nelle imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su questo il M5S è diviso. "In un Movimento politico che esprime circa 300 parlamentari è normale che ci sia un dibattito sulle norme. Sui principi siamo uniti". Gli sconti fiscali sull'Irap riguardano tutte le imprese fino a 250 milioni e non solo quelle in difficoltà. "I dati che abbiamo mostrano che sono rarissimi i casi di imprese sotto i 250 milioni che non hanno perso. Lo stralcio di una parte dell'Irap abbraccia tutte. II settore su cui incide di più è il volontariato. Ed è una misura che a giugno produce effetti immediati". Confindustria chiede l'abolizione totale dell'Irap. "Credo che in prospettiva una riforma fiscale sia necessaria, ma questo decreto non era la sede giusta". Ci sono molti ritardi nell'arrivo degli aiuti. "Al momento arrivano circa 20mila operazioni al giorno del fondo centrale di garanzia. È innegabile che all'inizio anche per alcune reticenze del sistema bancario la misura ha stentato a ingranare, ma a oggi dopo meno di un mese dal decreto liquidità sono 9 miliardi le garanzie prestate". Molti dicono che con le linee guida stringenti contro il coronavirus non saranno in grado di riaprire. "La prospettiva dei dpcm è sempre stata di due settimane per valutare l'effetto delle misure. Lunedì riapriremo sostanzialmente tutte le attività, anticipando la data del primo giugno. Bisogna farlo con cautela perché il Paese è un malato meno grave di prima, ma rimane malato". (segue) (Res)