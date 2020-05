Coronavirus: ministro Patuanelli a "la Repubblica", basta con la burocrazia e fiducia nelle imprese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono 3 miliardi per Alitalia. Non sarà l'ennesimo spreco dei soldi dei contribuenti, senza che i risultati arrivino mai. "Attraverso questo intervento Alitalia si rilancia. Tutte le compagnie di bandiera in questo momento chiedono l'ingresso dello Stato nei loro capitali. È un momento storico per Alitalia che finalmente ripartirà ad armi pari con le altre". Sui braccianti è stato trovato un accordo uguale a quello che si era siglato domenica notte. Si poteva evitare un balletto dl bandierine in un momento così delicato per il Paese. "Era necessario concentrarci sulle esigenze del sistema agricolo e dare risposte in questo senso. Grazie al nostro contributo il provvedimento fa questo e non salva i caporali". Nei 5 stelle c'è stato uno scontro ideologico simile a quello sull'Ilva e sul Mes. La presidente della commissione europea ha detto che i primi soldi del recovery instrument arriveranno già quest'anno. "Il recovery fund deve essere pronto il prima possibile. Occorre uno strumento europeo che non pesi in questo momento sul debito del Paese che lo richiede", ha concluso Patuanelli. (Res)