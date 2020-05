Nato: Stoltenberg a "la Repubblica", Russia e Cina vogliono destabilizzare l'Occidente.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la loro propaganda, con la loro disinformazione sul Covid 19 Cina e Russia sono impegnate in atti destabilizzanti contro le democrazie occidentali per guadagnare influenza politica sui partner di Nato ed Unione europea. È questo il senso del ragionamento condotto dal segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. L'ex premier norvegese, al secondo mandato alla guida della Nato, dal quartier generale di Bruxelles in una intervista a "la Repubblica" lancia anche l'allarme sul 5G di Huawei: "Gli alleati dovrebbero evitare investimenti stranieri che possano compromettere la riservatezza della nostre comunicazioni". Stoltenberg non commenta le polemiche legate al riscatto per Silvia Romano, limitandosi a esprimere felicità per il suo ritorno a casa. Infine ci tiene a sottolineare "il coraggio degli italiani che hanno combattuto contro la pandemia e nel frattempo sono rimasti impegnati nelle missioni Nato nei Balcani occidentali, in Afghanistan e in Iraq". È preoccupato dalla propaganda di Cina e Russia legata agli aiuti all'Italia contro il coronavirus. "Attori governativi e non governativi cinesi e russi hanno diffuso una massa di disinformazione e propaganda per distorcere la verità. Si tratta di un atteggiamento sbagliato". (segue) (Res)