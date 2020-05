Nato: Stoltenberg a "la Repubblica", Russia e Cina vogliono destabilizzare l'Occidente. (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pensa sia un corso un tentativo di Mosca e Pechino di influenzare il dibattito nei partner di Nato e Unione europea per indebolirne la democrazia e destabilizzare l'ordine mondiale. "Certo, non vedo altra ragione di tanta propaganda e disinformazione. Naturalmente noi abbiamo dimostrato con i fatti che siamo uniti e che ci aiutiamo a vicenda, il che rappresenta la miglior risposta alle fake news insieme al lavoro della stampa indipendente: fino a quando avremo media liberi, la disinformazione non vincerà. Inoltre continuiamo a collaborare con l'Unione europea nella lotta alla disinformazione". Questa propaganda è direttamente riconducibile ai governi di Xi Jinping e Vladimir Putin. "A parte la disinformazione propagata con dichiarazioni pubbliche di soggetti governativi cinesi e russi, c'è tutto un filone di false notizie da fonti nascoste. Un esempio lampante è la fake news secondo la quale la Nato sarebbe stata in procinto di ritirare le truppe dalla Lituania a supporto della quale è stata fatta circolare una falsa lettera a mia firma". "Non posso entrare in dettagli di intelligence, - continua - ma è chiaro che non è stata l'opera di un dilettante bensì parte di una campagna organizzata e molto complessa spalmata su varie piattaforme e tradotta in diverse lingue. Dobbiamo rimanere molto vigili". (segue) (Res)