Nato: Stoltenberg a "la Repubblica", Russia e Cina vogliono destabilizzare l'Occidente. (3)

- La missione 'Dalla Russia con amore' è stata trasformata dal Mosca in una operazione di propaganda. "lo ho mobilitato la Nato e gli alleati hanno fatto molto per aiutarsi reciprocamente contro il virus. In generale, sono i governi a decidere se accettare assistenza da chi è disponibile a offrirla. Però è importante che gli aiuti non siano usati per disinformare". L'Italia può essere una preda più facile per il tentativo di Pechino e Mosca di allargare la propria influenza dentro alla Nato. "Ho visto campagne contro tutti gli alleati e i sondaggi continuano a dare ampio sostegno alla Nato, anche in Italia. Detto questo, dobbiamo essere pronti a una seconda ondata di contagi: se e quando ci sarà, dovremo avere aumentato la nostra resilienza assicurandoci la capacità di non perdere il controllo delle infrastrutture critiche". Quanto alla presenza di Huawei nel 5G europeo, "se vogliamo imparare una lezione dal Covid, è proprio l'importanza di infrastrutture forti e affidabili, comprese quelle delle telecomunicazioni che sono essenziali per tutta la società e per garantire il funzionamento di sanità, trasporti e industria. La Nato ha stilato delle linee guida per migliorarne la resilienza che riguardano anche il 5G: sottolineiamo l'importanza di evitare investimenti stranieri che possano compromettere la riservatezza delle nostre comunicazioni". (segue) (Res)