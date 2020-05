Nato: Stoltenberg a "la Repubblica", Russia e Cina vogliono destabilizzare l'Occidente. (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Donald Trump e Mike Pompeo il Covid sarebbe fuoriuscito da un laboratorio dl Wuhan. "L'Oms ha affermato che secondo le evidenze a disposizione il virus è di origine naturale, non creato in laboratorio. Ma restano aperte alcune questioni e pertanto sostengo la richiesta di una valutazione internazionale che faccia chiarezza su quanto accaduto in modo da evitare nuove pandemie in futuro". Il coronavirus ha dimostrato che l'ordine mondiale è cambiato, che non c'è più un bipolarismo Usa-Russia ma un mondo più complicato, nel quale la Cina emerge come secondo competitor globale. "Abbiamo vista la Cina emergere dal punto di vista economico, tecnologico e militare così come dobbiamo esaminare le implicazioni dell'influenza cinese per la nostra sicurezza. È evidente che il bilanciamento globale del potere sta cambiando. La Nato ne comprende le conseguenze e si evolve costantemente. Vogliamo una relazione costruttiva con la Cina e continueremo a promuovere i nostri valori nel dialogo con Pechino". La Turchia è nella Nato ma nel Mediterraneo — ad esempio in Siria e Libia — opera con una propria agenda in contrasto con gli alleati. "Nella Nato siamo trenta partner, su molti argomenti ci sono posizioni differenti ma Ankara resta un alleato importante. In Libia e Siria sosteniamo gli sforzi Onu per arrivare a un accordo di pace. In Libia c'è un embargo alle anni che deve essere rispettato da tutte le parti. Questo non significa però mettere sullo stesso piano le forze guidate da Haftar e il governo di Fayez Al Serraj, l'unico riconosciuto dalle Nazioni Unite. Per questa ragione la Nato è pronta a dare sostegno al governo di Tripoli", ha concluso Stoltenberg. (Res)