Africa: coronavirus, bilancio sale a 72.222 casi e 2.480 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Africa è salito a 72.222 il numero complessivo dei casi confermati di coronavirus, registrati ad oggi in 54 paesi. Secondo i dati aggregati dalla piattaforma "Covid19-Africa", il paese più colpito dalla pandemia è il Sudafrica (12.074), seguito da Egitto (10.431), Marocco (6.512), Algeria (6.253), mentre un primo caso è stato confermato in Lesotho. Continuano a crescere i casi in Ghana (5.408), paese che ha superato Nigeria (4.971), Camerun (2.800), Repubblica di Guinea (2.372), Senegal (2.105), Costa d'Avorio (1.912), Sudan (1.661) e Gibuti (1.268). In totale si registrano 2.480 decessi e 25.221 guariti. (Res)