Fase 2: Fontana, Lombardia preferisce concentrarsi sulle regole per aperture

- “Fortunatamente la situazione sta andando lentamente ma gradualmente meglio. I dati che abbiamo sono abbastanza confortanti ma ciononostante siamo nel momento più difficile e delicato nel quale dobbiamo prestare più attenzione per fare in modo di riprendere in assoluta sicurezza sanitaria. Al momento abbiamo pensato di concentrarci sulle regole che sono in parte quelle dettate dall’Inail e alcune che abbiamo introdotto noi come il monitoraggio della temperatura corporea”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a "Uno Mattina" su Rai 1. “Sulle singole attività oggi abbiamo due incontri: uno con le associazioni di categoria e uno con i sindaci dove tutti insieme cercheremo di mediare, valutare e vedere se aggiungere alcune attività a quelle previste dallo Stato”, ha aggiunto. (Rem)