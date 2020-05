Cina-Algeria: coronavirus, Pechino invia team di esperti medici e materiale sanitario ad Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha inviato una squadra di esperti medici in Algeria per aiutare il paese nella lotta contro l pandemia di Covid-19. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Il team, organizzato dalla Commissione sanitaria nazionale cinese, è composto da 20 esperti medici, di cui 15 provenienti dalla città di Chongqing nella Cina sud-occidentale, e cinque dalla Regione amministrativa speciale di Macao. Gli esperti, specializzati in aree quali malattie respiratorie, terapia intensiva, malattie infettive e test di laboratorio, sono partiti per l'Algeria questa mattina presto. All'arrivo, il team avrà colloqui con le controparti algerine e offrirà formazione per i medici su prevenzione, controllo, diagnosi e trattamento del Covid-19. Il team trasporterà anche forniture mediche donate da Chongqing, tra cui mascherine e indumenti protettivi medici. (Cip)