- Il governo Conte deve andare avanti se risolve i problemi: lo afferma il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova a 24 Mattino su Radio 24. Bellanova ricorda poi come sia previsto uno stanziamento di risorse per sostenere le filiere in difficoltà come quello del vino, del settore florovivaistico, la filiera dei formaggi dop o delle carni e un fondo per indigenti.(Rin)