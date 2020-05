Regno Unito: membri Nhs testati positivi per coronavirus ma non informati del risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quarantaquattro membri del Sistema sanitario nazionale (Nhs) britannico hanno continuato a lavorare nonostante siano risultati positivi al coronavirus durante una prova scientifica. Lo riporta il quotidiano britannico "The Telegraph". Dalla fine di marzo un gruppo di ricercatori di Barts, University College London e Queen Mary University ha condotto test settimanali su 400 medici, infermieri e altri lavoratori del sistema sanitario per cercare di scoprire di più sul virus e calcolare il numero di casi positivi asintomatici. Durante questi test, 44 membri dello staff sono risultati positivi, ma nessuno di loro è stato informato. Uno studio pubblicato dalla rivista scientifica "The Lancet" mostra che sette membri dell'Nhs sono risultati positivi per due settimane di fila, e un membro è risultato positivo per tre settimane. Il team che ha condotto i test ha dichiarato di non essere stato in grado di controllare i risultati anonimi se non dopo tre o quattro settimane dal test, e che quindi i risultati non sarebbero stati utili nel prevenire ulteriori infezioni a quel punto. (Rel)