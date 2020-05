Difesa: Spagna, la pandemia potrebbe lasciare un buco da 400 milioni nel bilancio militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la pandemia, le spese militari in Spagna sono aumentate vertiginosamente. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo "El Pais", il debito accumulato dal ministero della Difesa avrebbe raggiunto i 400 milioni di euro. Prima della crisi economica del 2008, gli investimenti necessari per sostenere le forze armate erano già in calo; da allora, l'esercito spagnolo è finanziato fino al 70 per cento attraverso il Fondo di emergenza, che serve a far fronte a spese impreviste. Questa pratica di bilancio poco ortodossa è diventata insostenibile quando lo Stato ha dovuto affrontare la pandemia del coronavirus. Lo stato maggiore della Difesa sta già rivedendo gli impegni internazionali assunti dalla Spagna a causa dell'impossibilità di partecipare a tutte le operazioni tuttavia, sebbene le missioni più importanti non siano in pericolo. Nel frattempo, il ministero della Difesa ha attivato un negoziato con il ministero del Tesoro. "Se questo problema non verrà risolto, dovremo considerare di fermare le Forze armate per uno o due anni", ha dichiarato un alto funzionario dell'esercito spagnolo. (Spm)