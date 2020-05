Russia: portavoce Cremlino Peskov, nessun contatto da un mese con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov, attualmente sotto cure perchè positivo al coronavirus, in un'intervista rilasciata a "Kommersant" ha chiarito le circostanze del proprio contagio ed ha assicurato di non essere entrato in contatto con nessuno a parte i familiari per almeno un mese. Peskov è stato in isolamento dal primo maggio e, afferma di non aver avuto contatti da diverse settimane con il presidente Vladimir Putin. "Non è stato necessario, il lavoro è organizzato in modo diverso", ha detto Peskov. Il portavoce del Cremlino ha anche espresso ammirazione per specialisti, epidemiologi e virologi russi, per il lavoro fatto in questi mesi. (Rum)