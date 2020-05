Roma: sorpresi a rubare in una edicola dopo aver razziato un supermercato, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sorpresi a saccheggiare un’edicola di via Nomentana dopo averne forzato la porta, ma nelle loro tasche custodivano anche 3.200 euro, bottino di un precedente colpo, messo a segno in un vicino supermercato. Ad arrestare i ladri, due romeni di 33 e 34 anni, sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma, intervenuti nell’edicola grazie ad una segnalazione al 112 che ha permesso di trovarli sul fatto. I due stavano facendo razzia di biglietti Cotral, schede Snai e sim di vari operatori telefonici per un valore di oltre 400 euro. Durante le perquisizioni, però, i militari hanno trovato anche 3.200 euro in monete e banconote di piccolo taglio di cui i cittadini romeni non hanno saputo giustificare la provenienza. Grazie ad accurati accertamenti, è emerso che i ladri, poco prima, erano riusciti a rubare anche in un supermercato di via Cimone, distante circa 500 metri a piedi, dove, dopo aver smurato la grata in ferro di una finestra, avevano svuotato il fondo cassa. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari mentre i due romeni, arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso, sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo. (Rer)