Agroalimentare: Bellanova, regolarizzare chi lavora nei campi in maniera illegale

- Dobbiamo regolarizzare chi sta già lavorando nei campi in maniera illegale, chi accudisce i nostri anziani e i nostri affetti più cari deve lavorare nella legalità: lo afferma il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova a 24 Mattino su Radio 24. Il ministro parla poi della sua commozione avvenuta durante la conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri di ieri mentre esponeva la sua battaglia contro il caporalato. “Le mie lacrime paragonate quelle della Fornero? la cosa non mi non mi imbarazza, ognuno di noi è frutto della propria storia, lavoro con passione e mi sono commossa quando ho potuto dire che si migliorava la vita degli altri”, aggiunge Bellanova. “La professoressa Fornero è una persona che stimo, pensate se mi avessero paragonato a Salvini”, afferma ancora il ministro.(Rin)