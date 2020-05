Coronavirus: Fontana, su test sierologici mai cambiato idea, non hanno valore diagnostico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla validità diagnostica dei test sierologici “noi abbiamo avuto sempre la stessa idea e che abbiamo mantenuto anche nell’ultimo provvedimento ovvero l’idea che derivano dalle circolari dall’Istituto superiore della Sanità e dal ministero della Salute. Bisogna fare chiarezza: i test sierologici secondo il ministero e l’istituto non sono test che hanno validità diagnostica, ma solo a fine epidemiologici quindi al cittadino singolo non dà le risposte che vorrebbe avere, se è guarito o è sano, se ha in corso l’infezione o meno, dice solo se il cittadino ha incontrato nella sua vita questo virus”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Uno Mattina su Rai 1. “L’indagine - ha continuato - ha valore e importanza per la sanità pubblica per ricostruire come si è diffuso il virus. Non ha valore per quello che vuole sapere il cittadino per cui invece ci vuole il tampone. Noi ci stiamo attrezzando - ha concluso Fontana - e nonostante le polemiche la Regione Lombardia è quella che ne ha fatti più di tutti, più di 520.000. Vorremmo farne di più, ma è impedita a farli perché mancano i reagenti e di fronte a questi problemi le regioni devono alzare le mani”. (Rem)