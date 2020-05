India: ministro Finanze completerà oggi presentazione pacchetto di stimoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, completerà oggi la presentazione nel dettaglio del pacchetto di misure per far fronte all’impatto dell’epidemia di coronavirus, denominato Missione per un’India autosufficiente (Atmanirbhar Bharat Abhiyan) e annunciato l’altro ieri da premier Narendra Modi in un discorso alla nazione. Ieri la titolare delle Finanze ha spiegato che il nuovo pacchetto di aiuti, del valore di 20 mila miliardi di rupie (oltre 244 miliardi di euro), circa il dieci per cento del prodotto interno lordo, risponde gli obiettivi di “stimolare la crescita e costruire un’India autosufficiente” e “si concentrerà su cinque pilastri: economia, infrastrutture, sistemi tecnologici, demografia e domanda”. “Nel suo discorso alla nazione, il primo ministro ha precisato di non volere un’India isolata, ma un’India autosufficiente”, ha ribadito l’esponente del governo. “La nostra attenzione si concentrerà su quelli che possiamo definire ‘fattori di produzione’: terra, lavoro, capitale e impresa. (segue) (Inn)