India: ministro Finanze completerà oggi presentazione pacchetto di stimoli (3)

- Altri 300 miliardi di rupie (3,66 miliardi di euro circa) sosterranno la liquidità delle istituzioni finanziarie non bancarie. A ciò si aggiunge un programma di garanzie sui titoli per il mercato primario per 450 miliardi di rupie (quasi 5,5 miliardi di euro). Per i datori di lavoro è prevista una riduzione del 25 per cento delle aliquote sulle ritenute e sulle deduzioni alla fonte sui pagamenti non salariali nei fondi di previdenza per l’anno fiscale 2020-21, per un valore di 500 miliardi di rupie (sei miliardi di euro circa). A ciò si aggiunge una riduzione del due per cento dei contribuiti per i fondi previdenziali, dal 12 al dieci per cento per il periodo maggio-luglio, a beneficio di 650 mila datori di lavoro. Alle compagnie elettriche in crisi di liquidità andranno 900 miliardi di rupie (poco più di un miliardo di euro). Alle compagnie edili sarà concessa una proroga di sei mesi per la registrazione e il completamento dei lavori autorizzati. (Inn)