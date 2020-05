Regno Unito: consigli comunali temono tagli 20 per cento sul budget e deficit di 4 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consigli comunali in Inghilterra temono di dover applicare tagli del 20 per cento sul budget e di dover affrontare un deficit nel finanziamento dei servizi di assistenza sociale di quasi 4 miliardi di euro a causa della pandemia di coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Il Partito laburista sostiene che le autorità locali si trovino con un "buco nero" di circa 11 miliardi di euro causato dall'aumento dei costi e dall'esaurimento delle entrate durante la serrata. Secondo le analisi del Partito laburista, consultate dal "The Guardian", tagli del budget fino al 21 per cento potrebbero essere necessari per bilanciare la situazione. Ciò comporterebbe rischi finanziari per 225 mila case di riposo e luoghi di assistenza sociale per adulti. Il governo ha annunciato che investirà altri 677 milioni di euro in questo settore, in aggiunta ai 3,6 miliardi forniti ai consigli locali negli ultimi due mesi.(Rel)