Imprese: Bellanova, avrei voluto più sostegno ad aziende ma necessaria cassa integrazione

- Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova a 24 Mattino su Radio 24 afferma che avrebbe voluto sostegni più diretti alle imprese ma era necessario garantire la cassa integrazione. “Dobbiamo permettere alle imprese di competere e garantire la sicurezza ai lavoratori", aggiunge il ministro che ricorda come Gran Bretagna e Germania abbiano organizzato corridoi verdi per avere operai specializzati. “Si potrebbe fare in Italia ma ci sono dei costi anche sanitari di cui farsi carico ed è un aggravio per tutti”, afferma infine Bellanova.(Rin)